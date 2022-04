Résultats présidentielle 2022 : "Ce n'est pas la même chose qu'il y a cinq ans", confie la belle-fille de Macron

"On est ravis", lâche l'une des belles-filles d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a été réélu, dimanche 24 avril, à 58,5% des voix selon les estimations de Harris Interactive et Toluna pour M6 et RTL. Pour célébrer sa victoire, il était entouré des siens sur le Champ de Mars à Paris, et notamment de sa femme Brigitte et de l'une de ses belles-filles, l'avocate Tiphaine Auzière.

La trentenaire est un fidèle soutien d'Emmanuel Macron, assistant aux meetings de son beau-père, animant des réunions ou tractant sur les marchés, comme le rappelle Gala.

"On est très émus, très touchés... Ce n'est pas la même chose qu'il y a cinq ans. Là, c'est un président sortant", confie-t-elle, sourire aux lèvres, au micro de RTL. "On est extrêmement fiers, il a traversé les crises avec les Français et j'ai vraiment confiance dans ce qu'il va faire pour l'avenir, il a un très beau projet." Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de sa mère.

Cette victoire, ils vont aussi la célébrer de manière plus intimiste "en famille avec les enfants" dans la nuit de dimanche à lundi, précise Tiphaine Auzière.