Résultats municipales 2020 à Bagnolet : le Parti socialiste largement en tête

publié le 15/03/2020 à 22:54

Lors du précédent scrutin en 2014, le maire sortant Tony di Martino (PS) l'avait emporté au second tour, avec 35,56% des voix, devant Laurent Jamet (Front de gauche; 31,35%), Mireille Ferri (EELV; 20,27%) et Jacques Nio (UMP; 12,81%). Lors du premier tour, dimanche 15 mars, le candidat socialiste Tony di Martino était avec 30,78% des voix, devant Laurent Jamet (alliance LFI-PC; 22,17%) et Claire Laurence (EELV; 17,62%).

La ville de Bagnolet a longtemps été emblématique de la ceinture rouge, acquise comme de nombreuses autres villes de la banlieue parisienne par le Parti communiste. Élu depuis 1995, le maire sortant Tony di Martino (PS), candidat à sa propre succession, avait mis fin à 86 ans de règne communiste en 2014.

Bagnolet est une commune située dans le département de Seine-Saint-Denis. La ville compte quelque 35.700 Bagnoletais.

Retrouvez tous les résultats des élections municipales dans notre module mis à jour en temps réel.

Tous les candidats à Bagnolet

Tony di Martino (PS) 30,78%

Philippe Renaudin (LaREM) 8,41%

Laurent Jamet (alliance LFI-PC) 22,17%

Geneviève Reimeringer (LO) 1,27%

Édouard Denouel (Sans étiquette) 13,67%

Guillaume Thenoz (extrême gauche) 0,99%

Claire Laurence (EELV) 17,62%

Marc Everbecq (divers gauche) 5,05%