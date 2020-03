Résultats municipales 2020 à Ajaccio : le maire sortant Laurent Marcangeli réélu

publié le 15/03/2020 à 23:48

Lors du précédent scrutin en 2014, le maire sortant Simon Renucci du mouvement Corse social-démocrate (CSD) est battu dans un deuxième tour à trois candidats, par Laurent Marcangeli à l'époque UMP, avec 47,10% des voix. Ces élections avaient été invalidées pour des "manœuvres frauduleuses" dans l'établissement de procurations et Marcangeli avait dû démissionner avant d'être réélu en février 2015.

Ce dimanche 15 mars, le match a été rempoté avec plus d'avance par Laurent Marcangeli (DVD). En effet, le maire sortant rempile dès le premier tour avec un score de 53,5%, devant deux listes régionalistes, celle de Jean-Andre Miniconi (13,85%) et celle de Jean-François Casalta (13,78%).

Politiquement, la ville d'Ajaccio est rattachée au parti politique CCB (Comité central bonapartiste), auquel ont appartenu la plupart des maires jusqu'en 2001 et depuis 2014 avec la prise de pouvoir de Laurent Marcangeli. Ce dernier, d'abord à l'UMP puis LR, a quitté le parti début 2018.

Ajaccio est la préfecture du département de la Corse-du-Sud et de la région Corse. C'est la ville la plus peuplée de l'île avec plus de 70.000 habitants. Son agglomération urbaine rassemble plus de 106.000 habitants.

Michel Ciccada (sans étiquette) 2,09%

Jean-Marc Lanfranchi (Parti régionaliste) 4,51%

Jean-François Casalta (Parti régionaliste) 13,78%

Patricia Curcio (divers gauche) 1,78%

François Filoni (sans étiquette) 4,48%

Étienne Bastelica (Union de la gauche) 5,96%

Laurent Marcangeli (divers droite) 53,5%

Jean-Andre Miniconi (Parti régionaliste) 13,85