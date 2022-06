Résultats législatives 2022 : qui sont les députés élus dès le premier tour ?

C'est donc un bras de fer qui se dessine à l'issue du premier tour des élections législatives : la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, la Nupes, est arrivée d'un cheveu derrière la coalition présidentielle Ensemble! en nombre total de voix (25,66% des voix contre 25,75%). Cette Nouvelle union populaire écologique et sociale compte quatre députés élus dès le premier tour sur cinq.

On retrouve parmi eux les députés sortants Insoumis de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière (62,94%), et de Paris, Danièle Obono (57,07%). Deux autres nouvelles députées Insoumises ont été élues sur Paris, Sophia Chikirou (53,74%), ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2017, et Sarah Legrain (56,51%).

Des victoires saluées par Jean-Luc Mélenchon ce dimanche soir. "Danièle Obono élue au premier tour. Superbe, une femme politique attaquée, insultée de tous côtés par tous les racistes, toujours debout au combat", "Superbe élection de Sarah Legrain au premier tour", a encore écrit le leader de la Nupes.

Un 5e député a été élu dès le premier tour ce dimanche. Dans la 3e circonscription de Mayenne, Yannick Favennec-Bécot (64 ans), ex-UDI passé à Horizons, est parvenu à se faire réélire pour un 5e mandat (57,13%).

