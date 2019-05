et AFP

publié le 27/05/2019 à 12:29

Paris résiste au Rassemblement national. Comme plus généralement en Île-de-France, le parti de Marine Le Pen n'a pas séduit les électeurs de la capitale. Il n'arrive qu'en 5e position derrière La République en Marche, Europe Écologie-Les Verts, Les Républicains et le Parti socialiste-Place publique.



La liste menée par Nathalie Loiseau fait en effet la course loin devant, en ayant convaincu un électeur sur trois (32,92%). Juste derrière, les écologistes d'EELV réalisent l'un de l'un meilleurs scores, en récoltant près de 20% des voix (19,89% précisément).

Les Républicains arrivent en 3e position et doivent se contenter de faire un peu mieux que leur résultat national (8,5%), avec 10,19% des voix. Les socialistes conservent un petit socle de voix puisque la liste menée par Raphaël Glucksmann recueille 8,16% des suffrages et se classe 4e.

Le Rassemblement national ne fait pas mieux qu'une 5e place, avec seulement 7,22% des voix. Un score très loin de son résultat sur le plan national, puisque le parti de Marine Le Pen caracole en tête avec 23,4%.



Et si l'on se penche sur les résultats par arrondissement, le constat est clair : tous sauf quatre d'entre eux ont été remportés par le parti de la majorité, qui fait son meilleur score dans le VIIIe arrondissement (47,1%). Les écologistes sont en tête dans les Xe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissement.