Résultats élections régionales 2021 en Occitanie : Carole Delga en tête

Carole Delga, présidente sortante PS de l'Occitanie, est largement en tête à l'issue du premier tour des élections régionales, à 39,6% des voix, soit plus de 17 points devant le RN Jean-Paul Garraud, donné à 22,8%, selon les premières estimations de l'institut Ipsos/Sopra Steria.

La tête de liste LR Aurélien Pradié, par ailleurs numéro trois des Républicains, arrive troisième à 12,1%, tandis que la liste LREM/MoDem de Vincent Terrail-Novès, à 8,4%, est annoncée sous le seuil des 10% requis pour participer au second tour. L'écologiste Antoine Maurice (EELV/Générations) recueille également 8,4% des voix, selon ces estimations réalisées pour France Télévisions/Radio France/La Chaîne Parlementaire.

Tous les sondages donnaient l'ancienne secrétaire d'État Carole Delga, qui dirige la région depuis décembre 2015 comme la grande favorite du scrutin dans une région considérée comme un bastion de la gauche, mais jamais avec un écart aussi favorable dès le 1er tour où le RN était souvent donné en tête. Sa liste rassemble des écologistes, communistes et radicaux de gauche notamment.

Revers de taille pour le RN

En 2015, l'extrême droite menée par Louis Aliot (élu en 2020 maire de Perpignan) était arrivée largement en tête au 1er tour (31,83%), distançant la candidate socialiste (24,41%). La liste RN de Jean-Paul Garraud (ex-député LR), très peu connu dans la région, enregistre donc un revers de taille.

"C'est la victoire d'une nouvelle pratique politique, de l'éthique", s'est félicité sur France 3 Carole Delga. "Nous avons fait baisser l'extrême droite", a-t-elle ajouté. "J'envoie un appel solennel pour que le 27 (juin, date du second tour), ce soit la République qui gagne", a lancé la candidate socialiste, écartant toute négociation avec La France insoumise.

Côté RN, Jean-Paul Garraud a constaté que la "très forte abstention, c'est forcément la prime à ceux qui sont déjà en place". "Notre électorat ne s'est pas mobilisé, on va essayer de trouver une réponse", a-t-il ajouté, un an après la victoire de M. Aliot aux municipales à Perpignan. Après la crise sanitaire, "il aurait dû y avoir une réaction mais elle n'est pas arrivée. Au second tour, j'espère qu'il y aura une prise de conscience, tout est possible", a-t-il espéré.



Les listes des candidats au premier tour en Occitanie :

Carole Delga - "L'Occitanie en commun" (PS)

Jean-Paul Garraud - "Rassembler l'Occitanie" (RN)

Aurélien Pradier - "Du courage pour l'Occitanie" (LR)

Antoine Maurice - "L'Occitanie naturellement" (EELV)

Myriam Martin - "Occitanie populaire" (LFI)

Vincent Terrail-Novès - "Nouvel élan occitan" (DVC)

Jean-Luc Davezac - "Occitanie écologiste et citoyenne" (OPN-DEC)

Malena Adrada - "Faire entendre le camp des travailleurs" (LO)

Anthony Le Boursicaud - "Union essentielle" (DIV)

En 2015, la liste PS de Carole Delga a remporté les élections régionales en Occitanie (44,81%), obtenant 93 sièges au Conseil régional. La liste FN menée par Louis Aliot (33,87%) a remporté 40 sièges.