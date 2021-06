Le sortant PS François Bonneau, qui brigue un troisième mandat, arrive en tête du premier tour des régionales en Centre-Val de Loire, dimanche 20 juin 2021, devançant de quatre points le RN Aleksandar Nikolic, selon une estimation.

M. Bonneau recueillerait 25,6% des suffrages contre 21,7% pour M. Nikolic. Le candidat LR Nicolas Forissier arrive troisième avec 18,7%, devançant le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui porte les couleurs de la majorité présidentielle (15,5%) et l'écologiste Charles Fournier (11,4%), selon Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

>> Suivez l'élection régionale minute par minute dans notre direct.

La liste complète des candidats au premier tour en Centre-Val de Loire :

Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire conduite par Charles Fournier (EELV, LFI)

Ensemble, le meilleur est avenir conduite par Marc Fesneau (MoDem, LaREM)

Pour une région qui vous protège conduite par Aleksandar Nikolic (RN)

Plus Fort, Ensemble !, conduite par François Bonneau (PS, PCF)

Démocratie Écologique conduite par Jérémy Clément (LE)

Union de la droite, du centre et des indépendants conduite par Nicolas Forissier (LR, UDI)

Faire entendre le camp des travailleurs conduite par Farida Megdoud (LO)

En 2015, la liste du Parti socialiste de François Bonneau a remporté les élections régionales en Centre-Val de Loire (35,42%), obtenant 40 sièges au Conseil régional. La liste UDI menée par Philippe Vigier (34,58%) a remporté 20 sièges. La liste FN de Philippe Loiseau (30%) avait obtenu 17 sièges.