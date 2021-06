Résultats élections régionales 2021 en Centre-Val de Loire : François Bonneau vainqueur

Un nouveau président de région conforté. François Bonneau, qui menait une liste PS-EELV l'a emporté au second tour de l'élection régionale en Centre-Val de Loire, et va rempiler pour un 3e mandat. Avec 38,5% des voix, il a devancé la liste RN d'Aleksandar Nikolic (22,7%) et celle LR-UDI de Nicolas Forissier (22,7% aussi), au coude-à-coude, devant le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau (16,1%), selon une estimation Ipsos Sopra Steria.



Au premier tour, le sortant PS François Bonneau, qui brigue un troisième mandat, arrive en tête avec 24,81% des suffrages contre 22,24% pour Aleksandar Nikolic (RN). Le candidat LR Nicolas Forissier arrive troisième avec 18,82%, devançant le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui porte les couleurs de la majorité présidentielle (16,65%) et l'écologiste Charles Fournier (10,85%).



François Bonneau a annoncé ce lundi la fusion de sa liste PS-PCF avec celle EELV-LFI portée par Charles Fournier. "Nous sommes en finalisation de cet accord. La forme écrite est quasiment achevée", a expliqué le président sortant à l'AFP, appuyant sa volonté de reconduire l'actuelle majorité régionale.

En 2015, la liste du Parti socialiste de François Bonneau a remporté les élections régionales en Centre-Val de Loire (35,42%), obtenant 40 sièges au Conseil régional. La liste UDI menée par Philippe Vigier (34,58%) a remporté 20 sièges. La liste FN de Philippe Loiseau (30%) avait obtenu 17 sièges.