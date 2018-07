publié le 27/11/2016 à 20:34

Les résultats partiels donnent François Fillon largement vainqueur de la primaire de la droite face à Alain Juppé (près de 66,5 % pour le premier contre 33,5 % pour le second). Les deux candidats ont quitté leur domicile. Après leur discours, ils ont rejoint le siège de la Haute autorité pour la photo d'union et non à celui des Républicains, rue de Vaugirard (Paris, 15e).

Après un entre-deux-tours à couteaux tirés où les attaques ont fusé entre les deux camps, les candidats ont voulu montrer l'image d'une famille unie prête à partir à la bataille de la présidentielle. Le rassemblement est le futur défi de cette primaire, pouvait-on entendre tout au long de la semaine dans les rangs des états-majors, notamment chez Laurent Wauquiez.Alain Juppé a félicité François Fillon "pour sa très large victoire". "Je lui apporte mon soutien, lui souhaite une très belle campagne présidentielle et le succès en mai 2017", a-t-il expliqué. François Fillon a tenu à remercier son concurrent "pour la campagne qu'il a conduite, pour ce qu'il est, un homme d'État, pour les mots qu'il a eus à mon endroit ce soir". "Je veux lui dire combien je compte sur lui pour nous aider dans cette bataille qui commence", a-t-il conclu.