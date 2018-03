Résultats de la primaire à droite : Alain Juppé obtient 33,5% des voix

publié le 27/11/2016 à 20:28

Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre, a obtenu 33,5% au second tour du scrutin, ce dimanche 27 novembre, selon les données communiquées par la Haute Autorité de la Primaire. Les résultats concernent pour l'heure 10.008 bureaux de vote sur les 10.228 ouverts pour le scrutin.



Au premier tour de la primaire, celui qui avait trusté le statut de grand favori n'avait obtenu que 28,6% des voix le dimanche 20 novembre. Le maire de Bordeaux avait fait la course en tête durant l'intégralité de la campagne.

Grand favori des sondages, le maire de Bordeaux a vu Nicolas Sarkozy et François Fillon revenir à hauteur jour après jour. Jusqu'à voir François Fillon le doubler sur la ligne d'arrivée. Celui qui prône depuis le début de la primaire un rassemblement avec le centre avait réussi à convaincre de nombreux poids lourds politique de le rejoindre, à l'image de François Bayrou, Valérie Pécresse ou encore Jean-Pierre Raffarin