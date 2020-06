Remaniement : Philippe trop populaire pour être débarqué par Macron ?

publié le 19/06/2020 à 11:34

Les courbes de popularité du Premier ministre dépassent depuis longtemps celles d'Emmanuel Macron et gagnent encore 8 points en un mois selon notre dernier baromètre BVA pour RTL. 54% de bonnes opinions pour Édouard Philippe contre 38% pour le Président de la République.

C'est un véritable casse tête pour le chef de l'État qui prépare son remaniement. Du côté d'Édouard Philippe on ne boude pas son plaisir : "Un peu d'amour ça fait toujours du bien", s'est esclaffé l'un de ses conseillers à Matignon en découvrant les chiffres de notre baromètre.

Mais dans la majorité, les avis sont autrement plus contrastés. Édouard Philippe a toujours ses fans, mais il a aussi ses fossoyeurs : "On ne peut pas garder un croc-mort à Matignon", a froidement lâché l'un de ses propres ministres. Une image trop raide, trop rigide et maintenant aux yeux de certains trop associée à la crise du Covid pour incarner le nouveau chemin promis par le Président.

Après le deuxième tour des municipales au Havre, Édouard Philippe restera-t-il ou non ? L'Élysée entretient le mystère. Il y a autant de bonnes que de mauvaises raisons de s'en séparer, a déclaré un proche d'Emmanuel Macron. Le Président qui, selon son entourage, n'a pas encore pris sa décision.