Soutien de la majorité présidentielle et figure de la droite, Christian Estrosi a souvent était interrogé sur la possibilité d'intégrer un gouvernement d'Emmanuel Macron. Invité ce mercredi 6 juillet de RTL, le maire de Nice assure qu'il a "pris des engagements auprès des Niçois d'être maire de Nice et exclusivement maire de Nice". "Si j'avais voulu m'engager dans le débat national, j'aurais été candidat aux élections législatives", a-t-il ajouté.

Christian Estrosi assure que "ce n'est pas un problème de confort : le président de la République savait parfaitement qu'il n'avait pas de raison de me proposer quoi que ce soit puisque de toute façon j'avais décidé très clairement de continuer à me consacrer à ma ville. Et en même temps se consacrer à sa ville, c'est participer à l'organisation avec d'autres maires de France, depuis les plus petits villages de notre ruralité jusqu'aux grandes villes de France, à un débat qui appelle à un choc de décentralisation de notre pays", explique le maire LR de Nice au micro de RTL.

