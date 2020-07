Remaniement : écarté du gouvernement, quel avenir pour Castaner ?

publié le 07/07/2020 à 12:50

Clap de fin pour Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. Ce mardi 7 juillet, il a cédé sa place à Gérald Darmanin, nommé la veille par Jean Castex et Emmanuel Macron. Il va désormais retourner dans son fief, dans sa maison sur les hauteurs de Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Ces derniers mois, ses amis le voyaient moins souvent, et René n'est pas mécontent qu'il quitte la place Beauvau. "Moi je pense qu'il peut quitter son ministère, parce qu'il n'est pas jojo comme ministère, pour moi c'est le plus dur. On le verra sûrement plus souvent, j'espère, parce que moi j'étais bien avec lui", avoue René.

En tant que député, et même s'il prend la tête du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale comme beaucoup le laisse entendre, il sera plus présent ici, peut être même ira-t-il rendre visite à Laure, une commerçante. Elle regrette la gestion des "gilets jaunes", car oui jusqu'ici cette crise se poursuit.

"Nous les commerçants on a quand même été assez touchés, j'aurais bien aimé qu'il passe au moins nous voir dans les commerces. C'est quand même sa ville, ça aurait été la moindre des choses", concède la commerçante.

La mairie est passée à un candidat Les Républicains, peut être une déception pour Christophe Castaner qui a occupé le poste pendant 16 ans de 2001 à 2017.