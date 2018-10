publié le 09/10/2018 à 13:23

Emmanuel Macron aime être le maître des horloges et il prend son temps avant le remaniement. Une seule certitude, il y aura un nouveau gouvernement pour le Conseil des ministres mercredi 10 octobre.



Mais combien seront-ils à sortir ? Quelle sera l'ampleur de ce changement d'équipe qui doit donner un nouveau départ à l’exécutif après une rentrée compliquée ? Le Premier ministre, Édouard Philippe, a passé deux heures mardi 9 octobre en tête à tête avec Emmanuel Macron avant de rentrer à Matignon. Il n'a pas présenté la démission de son gouvernement.

Édouard Philippe n'est pas venu au petit déjeuner de la majorité à l'Assemblée, et les députés sont eux aussi en suspens des futures annonces. Les questions au gouvernement de ce mardi 9 octobre s'annoncent houleuses.

Société : les syndicats organisent une journée de mobilisation interprofessionnelle et une centaine de cortèges dans toute la France. La CGT Force Ouvrière, Solidaire, l'UNEF et deux syndicats de lycéens dénoncent une politique idéologique qui fragilise les précaires et les plus faibles.



Justice : le 1er juillet dernier, Redoine Faid s'évadait de la prison de Reau en Seine-et-Marne. 3 mois après, alors qu'il est désormais incarcéré à Vendin-le-Vieil, ces deux bâtiments sont toujours visibles sur Google sans floutage. Nicole Belloubet, la Garde des Sceaux s'en est indignée ce matin sur RTL.



Migrants : 17 réfugiés du navire humanitaire Aquarius sont arrivés ce matin à Paris. La France s'était engagé à les accueillir, il y a notamment trois femmes et quatre enfants, pour la plupart des libyens. Ils devraient être répartis dans des centres d'hébergement dans l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne et les Vosges.