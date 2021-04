Harcèlement de rue : Marine Le Pen "n'a rien proposé", tacle Marlène Schiappa

publié le 21/04/2021 à 15:09

La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a réagi aux propos tenus par la présidente du Rassemblement national, au micro de RTL, mardi 20 avril. Sur l'épineuse question des agressions sexuelles dans l'espace public, Marine Le Pen avait dénoncé le discours de la ministre : cette dernière avait indiqué plus tôt vouloir créer un baromètre pour mesurer le harcèlement de rue et ainsi vivre dans des "quartiers sans relous".

"Je suis assez heurtée, j'avoue, par ce vocabulaire que je ne trouve pas à la hauteur de nos dirigeants", a déclaré la cheffe de file de l'extrême-droite française, pointant du doigt "une espèce de faux vocabulaire de jeunes".

Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir Marlène Schiappa. La ministre a souligné l'absence d'investissement de la présidente du RN dans ce sujet politique. "Marine Le Pen est heurtée par un mot. Pourtant, quand nous avons créé la loi contre le harcèlement de rue, elle n’a rien proposé, n’a rien voté et n’est même pas venue à l’Assemblée", a-t-elle écrit sur sa page Twitter. Et de renchérir : "Pendant ce temps, 3.023 verbalisations (...), 2.000 agents en civil...".

Marine Le Pen est heurtée par un mot.

Pourtant quand nous avons créé la loi contre le harcèlement de rue, elle:

❌n’a rien proposé

❌n’a rien voté

❌n’est même pas venue à l’Assemblée.

Pendant ce temps, 3023 verbalisations, formation > 100% des policiers, 2000 agents en civil.. pic.twitter.com/RH37sKQB2o — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 21, 2021

