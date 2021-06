Régionales en Ile-de-France : Bayou annonce l'union des listes de gauche

"Ça y est, nous sommes uni-es". Moins de 24 heures après l'annonce des résultats, les trois listes de gauche maintenues au deuxième tour des élections régionales en Île-de-France annoncent se rassembler derrière Julien Bayou (EELV).

C'est lui qui a annoncé sur Twitter l'union de sa liste avec celle d'Audrey Pulvar (DVG) et Clémentine Autain (LFI). "Ça y est, nous sommes uni-es avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain pour l'écologie et la solidarité en Ile-de-France !", a indiqué le secrétaire national d'EELV, en tête à gauche dimanche avec 12,95% des voix. Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!) est arrivée largement en tête avec 35,94%.

Arrivés à la table des négociations au milieu de la nuit, dans la foulée de l'annonce des résultats, les trois candidats ont conclu à la mi-journée un accord qu'ils présenteront lors d'un déplacement commun à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) en fin d'après-midi.

La principale interrogation autour de cet accord concerne la gratuité des transports, mesure phare et "pas négociable" d'Audrey Pulvar (11,07% des voix au premier tour) à laquelle Julien Bayou était opposé. Clémentine Autain (10,24%) promettait la gratuité pour les moins de 25 ans et tous les bénéficiaires des minima sociaux.

Quatre candidats seront présents au second tour : Valérie Pécresse, Julien Bayou, Jordan Bardella (RN, 13,12% au premier tour) et Laurent Saint-Martin (LREM, 11,76%).

En 2015, Valérie Pécresse avait ravi la région au PS à l'issue d'une triangulaire avec le FN, devenu RN.