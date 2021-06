Régionales 2021 : où trouver tous les programmes des candidats ?

publié le 08/06/2021 à 06:11

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. À cette occasion, les électeurs choisissent les conseillers régionaux et départementaux, qui éliront ensuite les présidents du conseil départemental et de la région. Si vous ne savez pas encore pour quel candidat vous allez voter, découvrez comment consulter les programmes.

Pour favoriser l'information des électeurs, le ministère de l'Intérieur a publié l'ensemble des professions de foi fournies par les candidats que vous trouverez en cliquant ici. Il vous suffit de sélectionner tout d'abord une élection et d'indiquer dans quelle région ou quel département vous votez. Les listes ainsi que les programmes correspondants s'afficheront.



Par ailleurs, les listes sont présentées dans l'ordre attribué pour les panneaux d'affichage, issu d'un tirage au sort. Le site est actualisé chaque jour des professions de foi pour lesquelles les candidats ont fourni un fichier numérisé.

🔜 #Elections2021 | #SaveTheDate : les 2⃣0⃣et 2⃣7⃣ juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales.



Vous souhaitez en savoir plus sur les programmes des candidats ? Retrouvez leurs professions de foi sur le site dédié 👇 — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 6, 2021

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit pour voter, vous pouvez vous rendre sur service-public.fr à la rubrique "Interroger votre situation électorale".