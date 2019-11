publié le 01/11/2019 à 20:36

Dans une longue interview accordée à RTL, lundi 28 octobre, Emmanuel Macron a déclaré avoir "beaucoup appris" de ses deux premières années d'exercice à l'Élysée et ne pas en "tirer la conclusion qu'il faudrait arrêter de bouger" dans les réformes. "J'avais rarement entendu [le chef de l'État] s'exprimer avec autant de simplicité", analyse Olivier Mazerolle, vendredi 1er novembre.

L'éditorialiste a également perçu de la "fermeté" dans le ton de locataire du l'Élysée, notamment lorsqu'il a évoqué la réforme des retraites. En effet, "Emmanuel Macron dit carrément : 'je suis prêt à assumer un nouveau décembre 1995 s'il le faut", développe Olivier Mazerolle. Le président lance un véritable défit aux syndicats.

Pour gagner ce bras de fer, Emmanuel Macron tente de "convaincre l'opinion publique que sa réforme est juste" et que les régimes spéciaux n'ont plus de justifications. Une mission qui ne sera pas simple : "le gouvernement se heurte à une énorme difficulté avec la SNCF", car les syndicats sont dépassés. L'exécutif n'a donc plus d'interlocuteur avec qui négocier. "Mais Emmanuel Macron n'a pas le choix. Cette réforme, ça passe ou ça casse", conclut l'éditorialiste.