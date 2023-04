Réélection de Macron - Déserts médicaux : "en France, on leur donne pas leur chance", estime Mickaël

Plus de mille kilomètres parcourus en une semaine à la rencontre des Français. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête du pays, RTL sillonne le pays pour faire un premier bilan. Avant de partir sur la route, entre Poitiers et Tulles, rencontre avec Mickaël, chef de chantier, sa compagne Laura et à l'arrière de la voiture, Mila, qui vient d'échouer lors de sa première année de médecine. "J'étais un petit peu déçue", confie-t-elle, "une erreur au concours et tu perds 50 places, on était 600 pour 90 places".

Si elle a décidé d'abandonner, certains de ses camarades sont pourtant partis étudier Espagne ou au Maroc. "S'ils s'y plaisent, ils vont être médecins dans un autre pays", s'offusque le conducteur, qui constate aussi au quotidien le manque d'ingénieur dans le secteur du bâtiment. "On a les personnes en France, on ne leur donne pas leur chance et après, on se retrouve à être à la ramasse sur l'industrie".

Cependant, il dit ne pas être politisé et ne pas voter lors des élections, car il n'en "éprouve pas le besoin". "Ce n'est pas moi qui va changer le monde. Moi, je ne fais que subir et je ne vais pas m'en plaindre". Ce couple a le sentiment que les politiques ne servent qu'à atténuer des crises successives, dont l'exemple parfait s'incarne par Emmanuel Macron.



Toute la semaine, à l'occasion du premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, RTL part à la rencontre des Français. 1.000 kilomètres entre les villes de Rouen, Tulle et Lourdes (RTL) pour parler inflation, pouvoir d'achat, ou encore travail.

