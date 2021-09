Royaume-Uni : l'identité de 250 interprètes afghans révélée par erreur

Des photos, des noms et des emails concernant plus de 250 personnes... Ce sont autant de données personnelles qui ont récemment été divulguées par le ministère de la Défense britannique. En effet, la BBC révèle que les adresses mails de plus de 250 Afghans cherchant à quitter leur pays pour le Royaume-Uni ont été copiées par erreur dans un email du ministère de la Défense. Cette opération a rendu visible aux yeux de tous les destinataires les noms et photos associées.

"Dire que cela m'a mis en colère est un euphémisme", a déclaré le ministre de la Défense Ben Wallace. Celui-ci a présenté ses excuses, lors d'une séance de questions-réponses à la Chambre des Communes.

Après cette erreur, un second mail a été envoyé conseillant aux destinataires de supprimer le message précédent. Le ministre de la Défense a aussi conseillé aux personnes concernées de modifier leurs adresses emails.

"Une négligence criminelle"

Le gouvernement s'est retrouvé sous le feu des projecteurs suite à cet incident. De nombreuses personnalités politiques ont critiqué l'inadvertance du ministère de la Défense après cet incident. Ces derniers ont souligné les risques potentiels pour les interprètes afghans qui cherchent à quitter leur pays depuis la prise de pouvoir des talibans le mois dernier.

"Nous avons dit à ces interprètes afghans que nous assurerions leur sécurité mais cette fuite de données a inutilement mis des vies en danger", a déploré sur Twitter le député John Healey, chargé des questions de défense au sein du Labour, principal parti d'opposition. Il a aussi plaidé pour que le gouvernement "intensifie d'urgence ses efforts pour amener ces Afghans en toute sécurité au Royaume-Uni".

Dans le camp conservateur du Premier ministre Boris Johnson, le député Johnny Mercer a aussi dénoncé sur le même réseau social une "négligence criminelle", estimant qu'elle allait probablement forcer des interprètes à "changer de nouveau de logement" en hâte pour éviter des représailles.

Depuis le lancement du programme britannique ARAP, destiné à faire parvenir au Royaume-Uni le personnel local employé en Afghanistan, quelque 68.000 Afghans se sont portés candidat au départ. Concernant cette affaire de fuite de données personnelles, une enquête a été ouverte et une personne a été suspendue dans l'attente des résultats.