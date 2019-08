publié le 04/08/2019 à 01:16

Christophe Castaner a salué, ce samedi 3 août au soir, l'efficacité des forces de l'ordre dans la gestion des manifestations en hommage à Steve Maia Caniço, qui ont été marquées par des débordements à Nantes.

"Après les tensions que nous avons pu constater à Nantes et Toulouse, les débordements ont été contenus et les individus violents interpellés", s'est félicité le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Il a salué "l'engagement de l'ensemble des forces de sécurité et de secours mobilisées aujourd'hui sur le terrain".

Il a notamment ajouté que "la liberté de s’exprimer sans entraves et l’ordre républicain ne sont ni négociables, ni contradictoires". Pour le ministre, "protéger l’une et faire respecter l’autre, telle est la mission des forces de police et de gendarmerie". "Merci pour leur mobilisation, à Nantes et partout en France", a conclu Christophe Castaner.

42 personnes interpellées, deux blessés

Pour rappel, 42 personnes ont été interpellées pour transport d'armes par destination, jets de projectile ou incendie de mobilier urbain ce samedi à Nantes, selon la préfecture de Loire-Atlantique. Elle a assuré qu'il n'y avait eu "aucun blessé grave". Au moins un commissaire de police et un manifestant ont toutefois été blessés et transportés à l'hôpital.

