publié le 26/04/2018 à 07:40

Après avoir été repoussée à plusieurs reprises, la remise du plan Borloo sur la politique de la ville a lieu ce jeudi 26 avril. "C'est un enjeu national. (…) On ne peut pas avoir dans nos banlieues autant de discrimination, de difficultés, 2,5 fois plus de chômeurs que dans les autres quartiers", estime le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, au micro de RTL ce jeudi 26 avril.



"Il est nécessaire de remobiliser, d'accélérer le travail de la République dans certains quartier, de ramener la République", estime le ministre. "Il est nécessaire de ramener des équilibres, de faire en sorte que ceux qui y vivent puissent, au niveau de l'éducation, de la sécurité, de la santé, de l'emploi, se retrouver à des situations comparables à celles du reste du territoire".

Jean-Louis Borloo remet officiellement son plan de bataille au Premier ministre Édouard Philippe dans la journée de ce jeudi 26 avril. Ce rapport, sur lequel l’ancien ministre de la Cohésion sociale a travaillé avec un collectif de maires, d’élus et de représentants d’associations pendant 10 mois, doit être la base du futur plan Banlieues du gouvernement. Ce plan devrait être porté par Emmanuel Macron lors d’un discours dans les prochaines semaines.

"Il faut un total big-bang institutionnel" et "il faut totalement changer la méthode", avait plaidé Jean-Louis Borloo, le 6 avril dernier, aux rencontres nationales de France urbaine organisées à Dijon. "On peut réussir à redresser les quartiers, et vite, avait-il poursuivi, à condition de se doter d’un plan de bataille rédigé et que chacun rende des comptes." Le tout pour un investissement de 48 milliards d’euros.