Aménagement du territoire : il faut "consommer le centre-ville", insiste un élu

publié le 18/04/2018 à 14:10

Le plan action "cœur de ville", que lance Emmanuel Macron ce mercredi 18 avril lors de sa visite à Saint-Dié dans les Vosges, mobilisera 5 milliards d'euros sur 5 ans pour ramener les habitants et les commerces dans les centres-villes désertés. "Depuis 1974 et Valéry Giscard-d'Estaing, aucun gouvernement ne s'est intéressé vraiment aux centres-villes", insiste Patrick Vignal, président de l'association Centre-Ville en mouvement et député REM de l'Hérault.



"Plus que les commerces, quelle vie on veut avoir ?", interroge-t-il. "On a 21 métropoles qui aspirent à la culture et à l'aménagement du territoire et l'économie", explique-t-il en se félicitant de la mise en place de ce "véritable Plan Marshall".

"Derrière ce plan c'est la fracture du territoire (...) Il faut redonner à la France cette idée d'aménagement des territoires", martèle-t-il. Il appelle les Français à "consommer le centre-ville", au lieu de fréquenter les centre commerciaux en périphérie.