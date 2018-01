publié le 15/01/2018 à 07:15

L'objectif est clair, en "finir avec les zones blanches". Après 6 mois de négociations, les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free) ont accepté d'investir au moins 3 milliards d'euros, pour assurer une couverture du réseau téléphonique, partout dans l’Hexagone.



Ce dimanche 14 janvier, le secrétaire d'État à la Cohésion des territoires, Julien Denormandie a annoncé cet "accord historique", dans Le Journal du Dimanche. C'était là une ambition d'Emmanuel Macron qui avait fixé l'arrivée du haut débit et du très haut débit sur l'ensemble du territoire français, avant la fin de l'année 2020.

"Nous allons faire en trois ans ce que nous avons fait jusqu’ici en quinze ans pour déployer la téléphonie mobile", explique Julien Denormandie. En 2012, sous la présidence de François Hollande, le plan "France très haut débit", avait été mis en oeuvre. Son objectif était alors déjà de permettre un accès à internet et aux réseaux téléphoniques partout en France.

541 communes toujours classées "zone blanche"

Actuellement, plusieurs centaines de villages et hameaux ne sont couverts par aucun opérateur téléphonique. En 2017, 541 petites communes françaises, répertoriées dans un arrêté du 5 mai 2017, ont ainsi été classées en "zone blanche". Une liste qui complète un précédent recensement, établi par le gouvernement en novembre 2015, et qui faisait état de 238 communes non couvertes.







Cliquez sur les points rouges pour afficher les bourgs français couverts par aucun opérateur de téléphonie mobile

Entre l'arrêté de 2015 et celui de 2017, seuls deux bourgs concernés se sont vu attribuer un accès à la téléphonie mobile (en Alsace et Rhône-Alpes). Parmi les communes en zones blanches, 151 se situent dans le Grand-Est, 89 dans la région Occitanie, 51 en Nouvelle-Aquitaine. 48 de ces communes se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes, et 48 dans les Pays de la Loire.

En Bourgogne-Franche-Comté, 32 bourgs ne captent aucun réseau 21 en Normandie, 8 en Bretagne, 14 en Centre-Val-de-Loire, 14 dans les Hauts-de-France, 14 dans la région PACA. La Corse compte quant à elle 3 communes en zone blanche,et l'Ile-de-France une seule.



D'après les chiffres de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), la surface du territoire français couverte par le réseau téléphonique varie selon les opérateurs. Ainsi, cette surface est de 98% pour Orange, 90% pour Bouygues, 93% pour SFR, et 97% pour Free. En ce qui concerne l'Internet mobile, la surface couverte est de 65% du territoire avec Orange, 61% avec Bouygues, 65% avec SFR et 48% avec Free.