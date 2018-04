publié le 25/04/2018 à 18:25

En marge des États Généraux de la Politique de la Ville qui se tiennent jeudi 26 avril dans le 19e arrondissement de Paris, l’ancien ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo remettra officiellement dans la journée son plan de bataille au Premier ministre Edouard Philippe.



Ce rapport sur lequel l’ancien ministre a travaillé avec un collectif de maires, d’élus et de représentants d’associations pendant 10 mois, doit être la base du futur plan Banlieues du gouvernement. Ce plan devrait être porté par Emmanuel Macron lors d’un discours dans les prochaines semaines.

Annoncé le 14 novembre 2017, ce rapport a été reporté au moins deux fois. Très attendu, il suscite de nombreux espoirs. "Il faut un total big-bang institutionnel" et "il faut totalement changer la méthode", avait plaidé Jean-Louis Borloo, le 6 avril dernier, aux rencontres nationales de France urbaine organisées à Dijon.

Selon lui, "on peut réussir à redresser les quartiers, et vite, à condition de se doter d’un plan de bataille rédigé et que chacun rende des comptes." Le tout pour un investissement de 48 milliards d’euros.