Rachida Dati, candidate à la présidentielle, ce n'est pas encore fait mais l'idée semble faire son chemin. L'ex garde des Sceaux était aujourd'hui à Reims, le début d'une campagne qui ne dit pas encore tout à fait son nom.

La droite se cherche un candidat pour 2022 et sans oser le dire ouvertement, l'ancienne ministre sarkozyste avance ses pions. "Je vais vous dire, si vous ne vous présentez pas à un suffrage, vous devenez un expert".

Et rien de tel que le thème de la sécurité pour fédérer : "La tranquillité et la sécurité ce sont des sujets qui concernent tous les citoyens. Aujourd'hui, le gouvernement ne mène pas une politique de sécurité à la hauteur".

Devant les images de vidéo-surveillance, Rachida Dati vante l'action du maire LR, Arnaud Robinet. Pour elle, il faut que l'État impose une police municipale armée dans les grandes villes. Une manière de critiquer l'action d'Emmanuel Macron et de pointer son objectif vers l'Élysée : "On a les régionales, les départementales, on a la présidentielle. Aujourd'hui, je ferai partie de ce combat. J'y serai et j'y serai tous les jours et je vous le rappellerai tous les jours", un message adressé à ses adversaires mais aussi à sa propre famille politique.