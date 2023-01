Qui sont les 8 otages français détenus dans le monde ?

En ce début d'année, ayons une pensée pour ces huit otages français retenus à l'étranger. Un chiffre qui peut paraître surprenant, car il y a quelques semaines encore, on ne parlait que d'Olivier Dubois, enlevé en avril 2021 à Gao au Mali. Mais depuis, on considère que les sept prisonniers français en Iran sont, eux aussi, des otages.

La diplomatie française considère désormais comme des otages d'État, ces sept Français emprisonnés en Iran : Fariba Adelkhah, chercheuse détenue depuis plus de trois ans à Téhéran, Benjamin Brière, Lyonnais de 37 ans, en détention depuis deux ans et demi, Cécile Kohler et Jacques Paris, ce couple de Français arrêtés en mai dernier sur le chemin de l'aéroport alors qu'ils quittaient le pays. Ils sont apparus début octobre dans une vidéo mise en scène par le régime iranien, vidéo dans laquelle ils déclarent sous la contrainte être des membres des services de renseignement.

Trois autres Français, dont on ne connaît pas l'identité, font également partie de cette liste. Le régime iranien les accuse tous d'espionnage. La France dénonce des motifs mensongers, des mises en scène inacceptables et demande leur libération. Enfin, le huitième otage dans le monde, c'est Olivier Dubois, journaliste enlevé le 8 avril 2021 à Gao dans le nord du Mali par des terroristes islamistes il y a plus d'un an et demi. Une seule preuve de vie a été reçue en mars 2022. Depuis, plus rien, toujours pas de libération pour ce quadragénaire dont la détention est la plus longue pour un journaliste français depuis plus de 30 ans.

