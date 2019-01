Qui est Ludovic Chaker, le mystérieux conseiller d'Emmanuel Macron ?

publié le 22/01/2019 à 09:27

Quadragénaire au parcours au moins aussi mystérieux que son acolyte Alexandre Benalla, Ludovic Chaker a pour surnom "le ninja". Sa passion : le yoga et les arts martiaux. Signes distinctifs : il est très bavard et parle chinois. Profession officielle : consultant indépendant.



Voilà pour sa fiche signalétique. Lui aussi arrivé en "macronie" par l'entremise d'Ismaël Emelien, le stratège électoral d'Emmanuel Macron, l'homme est étonnamment peu discret et même plutôt expansif. Au début du quinquennat, il allait jusqu'à donner rendez-vous aux journalistes dans des cafés proches du palais de l'Élysée. Des rendez-vous où il se répandait en anecdotes.



Le journal Le Monde s'est intéressé à lui dans une enquête sur les hommes de l'ombre du chef de l'État : tout premier salarié du mouvement La République en Marche, il y avait hérité dès 2016 du titre de directeur des opérations. Il en était en fait l'un des hommes à tout faire.

Échec retentissant aux législatives de 2012

Son parcours professionnel est très difficile à reconstituer : il démarre en Haute-Savoie où il travaillait pour une école de commerce basée à Genève, en passant par la Chine et Joué-les-Tours. C'est là qu'il s'est frotté à la politique en dirigeant le cabinet du maire pendant quelques années. Une expérience peu concluante puisque sa candidature aux législatives de 2012 chez les Français de l’étranger sera un échec retentissant : il écopera même d'un an inéligibilité pour une affaire de comptes de campagne. Par ailleurs, il se décrit comme ancien militaire du 44e régiment d’infanterie.







Mais Ludovic Chaker ne cache pas ses accointances avec la DGSE : selon l’Opinion, les renseignements extérieurs ont mis fin à leur collaboration avant qu'il ne se mette dans la roue du candidat Macron. Une fois arrivé à l'Élysée, il n'aurait toutefois pas mieux réussi à se faire accepter de la coordination nationale du renseignement. Et voilà comment il serait devenu chargé de mission auprès du chef d'État-major particulier du président, un poste en principe réservé à des pointures des questions de défense, parce quelle sont chargées de conseiller le président en la matière.

