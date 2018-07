publié le 28/02/2017 à 15:07

#MerciAxelle. À l'annonce de sa démission du gouvernement, la sphère entrepreneuriale a voulu saluer l'action de l'ancienne secrétaire d'État chargée du Numérique et de l'Innovation. Sur Twitter, les hommages à son travail se multiplient. À l'origine de ce hashtag, l'alliance des entrepreneurs du numérique France Digitale, qui indique qu'Axelle Lemaire "aura oeuvré pour que la France devienne une startup nation. Le chemin pour y parvenir reste long mais des progrès indéniables ont été réalisés, avec la création du label French Tech".



La French Tech, c'est un programme du gouvernement en faveur des start-up. Créé par Fleur Pellerin, il avait été repris par Axelle Lemaire à son arrivée en avril 2014. Elle s'y est investie en accompagnant les jeunes entreprises françaises dans de nombreux événements internationaux. Axelle Lemaire s'est notamment rendue au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas et son passage au stand de la start-up Duoo, spécialisée dans l'élaboration de "slips anti-ondes" avait été particulièrement remarqué. Elle avait ainsi placé un "caleçon protecteur" sur la tête du créateur, expliquant que "le cerveau, c'est important aussi".

Ok, @axellelemaire a tué le game en mettant un caleçon protecteur d’ondes sur la tête de son créateur. “C’est important aussi le cerveau.” pic.twitter.com/XyUNqQSWA6 — Benjamin Ferran (@benjaminferran) 5 janvier 2017

Mais c'est aussi autour du programme French Tech que des tensions sont apparues avec Emmanuel Macron, son ancien ministre de tutelle. "J’ai refusé de récupérer politiquement la French Tech et de donner le label à des amis politiques. Mais j’ai fait le travail de l’ombre, et je l’ai porté à bout de bras", explique-t-elle au Monde, quand le fondateur d'"En Marche !" paradait au CES.

Mais sa plus grande réussite, reste, selon elle, la loi pour une République numérique, adoptée en septembre 2016 et qui porte sur les enjeux de société apportés par les nouvelles technologies et le web. "J'en suis très fière, d'autant qu'elle a été adoptée à l'unanimité", dit-elle à Libération. Un nouveau point sur lequel elle a été en désaccord avec Emmanuel Macron. "Lorsque mon ministre de tutelle voulait, lui, légiférer par ordonnance, cela prouve que nous ne portons pas la même vision politique. J'ai une vision collaborative du travail. On ne fait jamais rien de bon, seul", avait-elle expliqué au Figaro quelques jours après la démission d'Emmanuel Macron en septembre 2016.

Benoît Hamon, "une alternative nouvelle et radicale"

Ce n'est donc pas un hasard si cette mère de trois enfants en bas âge a décidé de rejoindre la campagne de Benoît Hamon, qui incarne selon elle "une alternative nouvelle et radicale", tandis qu'Emmanuel Macron est qualifié de candidat "qui rassure les élites les cadres", par Axelle Lemaire, au micro de Franceinfo. Intégrée à l'équipe du socialiste, elle est en charge de la "Mission Innovation 2025".



Mais si Axelle Lemaire a quitté le gouvernement, c'est aussi pour se consacrer à sa propre campagne. Elle joue sa réélection en tant que députée de la troisième circonscription des Français de l'étranger. "Je veux empêcher que ma circonscription d'Europe du Nord (elle comprend l'Irlande, le Royaume-Uni, les pays scandinaves et les pays Baltes, ndlr) tombe entre les mains de Marine Le Pen", dit-elle au Monde. Elle estime aussi que par les temps qui courent, "faire une campagne éclair alors que le moment, avec le Brexit, est historique, c'est impossible".

Le type, partout dans les commentaires à l'étranger, c'est 'regardez ces clowns en France' Axelle Lemaire à propos de François Fillon Partager la citation





Invitée ce mardi 28 février sur LCI, elle n'a pas hésité à donner son avis sur la candidature de François Fillon : "Je suis d'une culture nordique, assez anglo-saxonne (elle a résidé à Londres, où elle a été la secrétaire de la section PS de 2008 à 2012, ndlr). Je ne comprends pas qu'un homme englué à ce point dans des affaires d'une telle gravité soit encore candidat à l'élection présidentielle".



Ayant aussi la casquette de porte-parole de Benoît Hamon pour les médias étrangers, elle est revenue sur l'image que donne le candidat de la droite à l'international, avec un étonnant franc-parler : "Je ne vous explique pas ce que cela veut dire en termes d'image internationale de la France. Le type, il est même pas encore élu que déjà, partout dans les commentaires à l'étranger, c'est 'regardez ces clowns en France'". Pas de doutes, Axelle Lemaire n'est plus dans la retenue imposée par sa fonction de secrétaire d'État, et s'est bel et bien lancée dans la campagne présidentielle.