Le plus grand salon mondial dédié à l'électronique a fermé ses portes dimanche dans le Nevada.

> Les objets connectés en vedette au CES de Las Vegas Crédit Image : AFP Crédit Média : RTLnet

publié le 10/01/2017 à 08:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer





Le Consumer Electronic Show a refermé ses portes dimanche 8 janvier à Las Vegas. Le plus grand salon mondial dédié à l'électronique a, cette année encore, dressé le panorama des tendances du secteur (intelligence artificielle, voitures autonomes, télévisions OLED, réalité virtuelle) au gré des annonces des principaux fabricants et permis à de nombreuses start-up de faire découvrir leurs produits. Tour d'horizon des objets à retenir de cette édition.



La caméra à selfie Hover se présente sous la forme d'un drone pliable en carbone. Elle embarque une caméra ultra HD capable de filmer en 4K. Il suffit de lancer l'application et d'identifier son visage pour qu'elle vous suive à la trace et vous filme. Son principal défaut est son autonomie, d'un peu moins de dix minutes.

Au #CES2017 #unveiled, il est possible de croiser un appareil photo volant pic.twitter.com/P2V3UcJZYY — RTL Futur (@rtl_futur) January 4, 2017

Développée par la start-up de Nancy Digitsole, cette chaussure auto-laçante semble tout droit sortie de Retour vers le Futur. Elle intègre plusieurs technologies, dont un système d'ouverture et fermeture automatique, des capteurs mesurant l'activité physique et un système de chauffage.

Ce produit intéressera les travailleurs nomades. Le MiraBook transforme leur smartphone en ordinateur portable. Il embarque un simple écran de 13 pouces, une batterie, une sortie HDMI, un port pour carte SD et une prise casque. La partie processeur repose sur le smartphone à connecter simplement via un câble USB-C intégré au châssis. La batterie intégrée du MiraBook permet de recharger le smarpthone pendant l'utilisation.

Le MiraBook transforme un smartphone en ordinateur portable

Le bracelet CT Band transforme une montre traditionnelle en montre connectée. Il intègre un petit écran sur lequel il est possible de répondre à un appel, de lire ses mails et ses SMS, de consulter ses rendez-vous et de mesurer son activité physique.

Le bracelet CT Band

Le parapluie connecté Oombrella contient une puce intégrée délivrant des notifications sur le smartphone indiquant s'il va pleuvoir dans les trente prochaines minutes ou si son propriétaire l'a oublié quelque part. La start-up française à l'initiative de ce parapluie intelligent annonce une autonomie de trois ans.



La Smartcane est une canne connectée destinée aux personnes âgées. Mise au point par la start-up Nov'in en partenariat avec le fabricant de cannes Fayet, elle permet de prévenir jusqu'à 5 proches en cas de comportement inhabituel de son propriétaire. Grâce à une puce mobile et un GPS intégrés, elle peut lancer des alertes si la personne n'a pas marché depuis longtemps ou si elle détecte une chute.



Du haut de ses 60 centimètres, le robot domestique Buddy a fait un passage remarqué au CES avec son sourire charmeur et ses yeux rieurs. Pour le prix d'un smartphone (600 euros), Buddy peut interagir avec les humains et accomplir de nombreuses tâches comme donner la météo, délivrer des notifications, parler avec les personnes âgées, jouer avec les enfants.. Il sera bientôt présent dans les wagons restaurants des ID TGV pour donner le menu et s'occuper des enfants.

Encore plus mignon que Kuri, le robot domestique Buddy, bientôt dans vos ID TGV et déjà au #CES2017 pic.twitter.com/42d6dLGOkk — RTL Futur (@rtl_futur) January 6, 2017

Conçue par les Français de Joy, la montre connectée Octopus apprend aux tout-petits à respecter des routines et lire l'heure sans émettre d'ondes. Elle envoie des notifications par alarme ou vibration lorsqu'ils doivent effectuer une action, comme se laver les dents, prendre un médicament ou aller se coucher. La montre n'émet aucune onde à l'usage. Elle n'a besoin que d'une liaison Bluetooth lors de la synchronisation avec le téléphone.

Cette montre connectée ¿¿ apprend aux tout-petits à respecter des routines et lire l'heure sans émettre d'ondes #CES2017 @JOYfamilytech pic.twitter.com/WqgLdX1QMc — RTL Futur (@rtl_futur) January 6, 2017

Développé par une start-up française, le masque antipollution Wair bloque allergènes, bactéries et autres particules polluantes grâce à un mélange de filtres et de ventilateurs. Son application compagnon délivre des informations sur les pics de pollution et les allergènes présents dans l'air.

> WAIR, the 1st anti-pollution scarf !

Préparer un thé ne se résume pas à faire bouillir de l'eau et la verser sur un sachet. Le cube intelligent 42tea aide à maîtriser tous les paramètres de l'infusion (le dosage, la température de l'eau, le temps d'infusion) afin de révéler toute la richesse d'un thé. Après avoir renseigné le type de thé et le nombre de personnes à servir dans l'application, il suffit de plonger le cube dans la bouilloire ou la casserole pour qu'il indique lorsque l'eau est à température puis lorsque le thé est assez infusé.

Le cube intelligent 42tea @connected_tea ¿¿reconnaît le thé, conseille la meilleure façon de le préparer et indique quand le sortir de l'eau pic.twitter.com/oriwH7wjeL — RTL Futur (@rtl_futur) January 6, 2017

Révélation du dernier CES pour sa machine de dégustation de vin au verre dans laquelle on insère des flacons qui sont aérés et mis à température idéale avant d'être versés dans un verre, la start-up nantaise 10-Vins revient avec une nouvelle machine portée sur la recommandation. Baptisée Connect, la nouvelle machine est dotée d’un écran tactile permettant de gérer sa cave de vins et recevoir des recommandations personnalisées à la manière d’un sommelier électronique.