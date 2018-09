Emmanuel Macron à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York le 25 septembre 2018

publié le 26/09/2018 à 11:57

C'est un bras de fer commercial qu'a engagé Emmanuel Macron à l'ONU. Lors de son discours le mardi 25 septembre à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des Nations Unies, le président français a lancé : "Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris".



Sans en dire plus, le chef de l'État français visait des nations en particulier. En effet, seulement trois pays ne font pas partie de l'accord sur le Climat signé lors de la COP21 en décembre 2015 en France : la Syrie, le Nicaragua et, depuis août 2017, les États-Unis. "Même la Corée du Nord a ratifié l'accord de Paris", notaient nos confrères du HuffPost l'an dernier.

Pendant son discours Emmanuel Macron a aussi visé Donald Trump sans prononcer son nom en appelant à résoudre la crise iranienne par "le dialogue et le multilatéralisme", peu après une demande de son homologue américain d'"isoler le régime iranien".

"L'unilatéralisme conduit "directement au repli et aux conflits", a aussi mis en garde le chef de l'État. "Cette voie, celle de l'unilatéralisme, nous conduit directement au repli et aux conflits, à la confrontation généralisée de tous contre tous au détriment de chacun, même de celui à terme qui se croit le plus fort", a fait valoir Emmanuel Macron, sans citer de noms.