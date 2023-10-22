Fil info
  4. "Quelle époque !" : Jean-Luc Mélenchon est "le problème de la gauche", affirme François Hollande
1 min de lecture

"Quelle époque !" : Jean-Luc Mélenchon est "le problème de la gauche", affirme François Hollande

L'ancien président de la République a estimé que Jean-Luc Mélenchon "a défini une ligne qui ne peut pas être majoritaire".