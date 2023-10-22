"Quelle époque !" : Jean-Luc Mélenchon est "le problème de la gauche", affirme François Hollande

Jean-Luc M\u00e9lenchon a-t-il chang\u00e9 ? En tout cas, c'est l'avis de Fran\u00e7ois Hollande. Selon l'ancien pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, le r\u00f4le de celui qui a fait 22 % lors du premier tour de l'\u00e9lection pr\u00e9sidentielle est de "rassembler sur ligne universaliste et la\u00efque", ce qu'il a su faire avant, et qui n'est plus le cas. Ainsi, dans l'\u00e9mission Quelle \u00c9poque ! , sur France 2, Fran\u00e7ois Hollande a estim\u00e9 que Jean-Luc M\u00e9lenchon "est un probl\u00e8me, (c'est m\u00eame) le probl\u00e8me de la gauche ". \u00catre le leader de la Nupes "devrait l'amener \u00e0 une responsabilit\u00e9 qu'il n'a pas", a-t-il ajout\u00e9. L'ex-chef de l'\u00c9tat a \u00e9galement tacl\u00e9 Olivier Faure , le Premier secr\u00e9taire du Parti socialiste : "\u00c0 un moment, il faut d\u00e9cider. On ne peut pas dire 'je suis \u00e0 moiti\u00e9 pour la Nupes et \u00e0 moiti\u00e9 contre'". Au contraire, il a plut\u00f4t encens\u00e9 Fran\u00e7ois Ruffin , \u00e0 la suite de sa prise de position sur le conflit entre Isra\u00ebl et le Hamas, et condamnant les attaques terroristes du groupe islamique : " Qu'est-ce qu'il fait encore au groupe parlementaire LFI ? (...) Rester dans le groupe pr\u00e9sid\u00e9 par Madame Panot, avec Madame Obono, domin\u00e9 par Jean-Luc M\u00e9lenchon, \u00e0 un moment, il y a un probl\u00e8me de coh\u00e9rence.".