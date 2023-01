"Quelle époque !" : "25% sont morts avant l'âge de la retraite", clame Christiane Taubira

La réforme des retraites est de nouveaux au cœur des discussions politiques. Invité de l'émission "quelle époque" diffusée sur France 2, Christiane Taubira s'est exprimée sur la volonté de reculer l'âge du départ à la retraite. "La question des retraites, c'est la question du degré de brutalité sociale qu'on accepte. Les gens qui aujourd'hui partent à 62 ans, 25 % d'entre eux sont morts avant l'âge de la retraite", lance la femme politique.

"C'est-à-dire qu'il y a la question de la qualité du travail et des vies pénibles. Il y a ces questions-là. Dans quelle société, à chaque fois qu'on gagne un an d'espérance de vie, il faut travailler 18 mois de plus ?", s'insurge Christiane Taubira sur le plateau de "Quelle époque". "Dans quelle société vit-on ?", finit-elle par demander.

De plus, Christiane Taubira a tenu à rappeler l'instabilité sur laquelle l'élection de Macron s'est faite : "Quand on voit la configuration entre les deux tours, on comprend que" le score d'Emmanuel Macron "est quand même relativement modeste".

