publié le 27/09/2016 à 09:00

Voilà un livre qui va faire couler beaucoup d'encre. La cause du peuple paraît mercredi 28 septembre aux éditions Perrin. Cinq cents pages écrites (la nuit surtout) par le sulfureux Patrick Buisson, et dont L'Express publie cette semaine les bonnes feuilles. Cet ancien journaliste d'extrême droite, ex-conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, n'a pas fini de faire tourner en bourrique l'ancien président de la République. Les deux hommes ne se parlent plus depuis que la presse a révélé, en février 2014, qu'il enregistrait le chef de l'État à son insu à l'aide d'un dictaphone. Patrick Buisson sort de son silence après deux ans et demi de mutisme absolu. Et pas qu'un peu ! On a aussi appris qu'il serait l'invité du journal de 20 heures de France 2 mercredi, lui qui est d'ordinaire si secret.



Pour l'heure, rares sont ceux qui ont eu le livre entre les mains. Tout a été totalement secret le plus longtemps possible. Mais on peut vous affirmer que Patrick Buisson y raconte entre autres, et par le menu, certaines des missions que lui aurait confiées Nicolas Sarkozy du temps de leur complicité. La première a eu lieu en 2007, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Le candidat de l'UMP d'alors s'apprête à affronter Ségolène Royal au second tour. Il charge son homme de confiance d'aller parler à Jean-Marie Le Pen, qu'il connaît de longue date, pour s'assurer en somme de la "relative bienveillance" du patron du Front national qui a totalisé un peu plus de 10% des voix au premier tour. Et ce au moment où Jean-Marie Le Pen doit prononcer son traditionnel discours du 1er-Mai.

L'autre rendez-vous a déjà été évoqué par certains journalistes, mais cette fois c'est Patrick Buisson qui donne sa version des faits. Elle pourrait donner une drôle de résonance dans l'actualité. Cela se passe cette fois durant la campagne de 2012. À en croire Buisson, l'ancien conseiller aurait été missionné par Nicolas Sarkozy pour parler à un certain Alain Juppé. Objectif : s'assurer qu'il ne songe pas à présenter sa candidature à l'époque face à un président de la République sortant très affaibli.