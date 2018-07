Qu'est-ce que la fondation "La France s'engage", que Hollande va diriger ?

publié le 27/04/2017 à 17:19

Le 14 mai 2017 à minuit, François Hollande quittera son costume de président de la République pour redevenir un simple citoyen. En attente de cette perspective, qui sonnera le glas de son quinquennat, François Hollande prépare activement son avenir. Si l'on apprend ce jeudi 27 mai que le socialiste a d'ores et déjà trouvé des bureaux - au 242 rue de Rivoli à Paris - et qu'il cherche à acheter une propriété en Corrèze - son fief électoral - on en apprend davantage sur les projets du futur ex-locataire de l'Élysée. Son ami Martin Hirsch, par ailleurs directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) révèle que François Hollande va prendre la tête de la fondation "La France s'engage".



À la tête de cette fondation depuis son lancement en 2014, Martin Hirsch a confirmé le nom de son successeur au micro de RTL. Reconnue d'utilité publique par un décret publié au Journal officiel en mars 2017, la fondation "La France s'engage" est un label destiné à promouvoir des initiatives innovantes privées, jugées d'intérêt général. Sans domaine réservé, même s'il est proche du secteur de l'économie sociale et solidaire, ce label peut être décerné à des projets ayant trait à l'éducation, la culture, la solidarité, l'écologie, ou encore la santé.

Une fondation citoyenne et pas politique

Parmi les projets actuellement soutenus par la fondation, on trouve au hasard "Monalisa", qui veut lutter contre l'isolement, "La Chance aux concours", un réseau aidant des jeunes étudiants boursiers à préparer les concours d'entrée en école de journalisme, ou encore "Jaccede", qui vise à faciliter le quotidien de personnes à mobilité réduite. À son lancement en 2014, "La France s'engage" avait promu 15 projets. À l'horizon 2017, François Hollande, qui a suivi depuis l'action du label depuis ses balbutiements, espérait que 200 projets seraient ainsi soutenus et encouragés.

François Hollande entrera en fonction - bénévolement - au mois de septembre. Un engagement citoyen et non politique, qui laisse présager que François Hollande mènera certainement d'autres activités en parallèle. Pour Martin Hirsch, la nomination d'un ancien président de la République à la tête de "La France s'engage" est un bon présage, et donnera davantage d'envergure à ce projet citoyen.