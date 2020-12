Le référendum sur le climat verra-t-il le jour avant la fin du quinquennat ?

publié le 15/12/2020 à 16:43

Emmanuel Macron a réalisé un coup politique devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il a dégainé un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la constitution, mais ce référendum verra-t-il vraiment le jour d'ici la fin du quinquennat ? Pas si sûr puisque l'idée doit être adoptée par le parlement et le Sénat pourrait tout bloquer.

En effet, le Sénat est dominé par une majorité de droite qui a donc le pouvoir de faire capoter ce référendum. Ainsi, un dilemme se pose pour les sénateurs LR. Vont-ils voter pour et faire ce cadeau à Emmanuel Macron à un an de la présidentielle, ou vont-ils voter contre, au risque de donner l'image d'un Sénat anti-écolos ?

"On voit bien le piège que nous tend Emmanuel Macron", lâche un conseiller LR. Mais sur tous les bancs, les sénateurs dénoncent un référendum "coup de com", comme Guillaume Gontard le patron des sénateurs écologistes. "On n'est absolument pas dupe sur le coup de com et le show qu'a fait Emmanuel Macron hier soir. Dans notre pays, on a un peu tendance quand on ne veut pas quelque chose à utiliser le référendum", tempère-t-il avant d'ajouter : "Si c'est sûr que ça reste au bout du compte que de l'affichage et que ça ne change rien dans les faits, ça ne servira à rien. Je ne sais pas si on s'abstiendra, mais en tout cas il faut que ce soit efficace".

Autre question : comment faire rentrer l'examen de cette réforme dans un calendrier parlementaire déjà plein à craquer ? Marine Le Pen de son côté, dénonce une "énième manoeuvre politicienne de la part d'Emmanuel Macron". Le numéro deux des Républicains, Guillaume Peltier, y voit pour sa part un "cynisme creux".