Prime Macron 2022 : pourquoi est-elle moins rentable qu’une augmentation de salaire selon les syndicats ?

Malgré un "bouclier tarifaire" énergétique de plus de 26 milliards d'euros mis sur la table, la pression sur les prix s'accroit. En réponse, Emmanuel Macron multiplie alors les aides et primes possibles. aussi de mettre en place une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. C'est de cette manière que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa) va être considérablement renforcée dans les mois à venir si le parti présidentiel obtient la majorité parlement à l'Assemblée nationale.

Lors du conseil des ministres de ce lundi 23 mai, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, ont tous deux assuré que la prime Macron allait être pérennisée et triplée.

Ainsi le plafond de la prime passera de 1.000 euros, ou 2.000 pour les entreprises de moins de 50 salariés et celles qui ont un accord d'intéressement, à 3.000 euros, et 6.000 euros sous les mêmes conditions. Mais ce dispositif ne fait pas l'unanimité pour de nombreux syndicats.

Un impact sur le système social français

En étant défiscalisée pour les salariés qui la touchent et sans charges patronales, la prime "Macron" est censée être plus attrayante pour les employeurs que l'augmentation salariale. Cependant cet avantage pour le salarié et l'employeur se transforme en réel problème pour le système social. L’assurance chômage et la retraite fonctionnent grâce à des recettes qui proviennent de cotisations, justement. C’est ce aussi que font valoir des syndicats comme la CGT, qui qualifie cette prime "d’écran de fumée". Même portée à 6 000 euros par an comme l’a promis le gouvernement, ils n’en veulent pas.

Une mesure qui est restée exceptionnelle

Une prime, par définition, est un coup de pouce sur un instant T. Si le ministre du Travail Olivier Dussopt vante les bénéfices de cette mesure, la différence avec une augmentation de salaire direct est notable. Ainsi les syndicats préfèrent la deuxième option car elle s'inscrit dans la durée et l'employeur ne peut pas revenir dessus. Dans une interview accordée au Parisien, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez insiste : "Les primes mettent du beurre dans les épinards, mais elles sont bien souvent dépensées tout de suite. Or l’année fait douze mois ! La meilleure façon, c’est d’augmenter les salaires."

Par ailleurs, cette prime a été inaugurée en 2018 par Emmanuel Macron pour répondre au mouvement des "gilets jaunes". L’an dernier par exemple, selon le gouvernement, presque quatre millions de salariés, sur 25 millions, ont reçu cette prime. Et en moyenne, ils ont reçu 500 euros. Les seuils de 1.000 euros ou 2.000 euros ont donc rarement été atteints.

