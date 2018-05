Prime à la conversion : un succès auquel ne s'attendait pas le gouvernement

publié le 15/05/2018 à 23:18

Déjà un gros succès pour la prime à la conversion : 45.000 personnes ont fait la demande. Prime qui vise a encourager les automobilistes à se débarrasser de leurs vieux véhicules polluants. Instaurée depuis le 1er janvier, l'idée est simple. Vous mettez à la casse votre vieille voiture et en contrepartie vous recevez une prime de 2.500 euros pour l'achat d'un véhicule neuf électrique. Dans le détail, vous touchez 1.000 euros si vous vous débarrassez de votre diesel d'avant 2001. Pour les véhicules essences, cela concerne les modèles d'avant 1997.



Et le mécanisme séduit, à tel point que le gouvernement ne s'attendait pas à un tel succès. Il s'est fixé un objectif de 100.000 primes par an., mais l'objectif sera dépassé si les demandes se maintiennent au niveau actuel. Actuellement, deux tiers des primes distribuées bénéficient aux ménages non-imposables. Qui eux touchent le double, soit 2.000 euros pour mettre a la casse leur ancienne auto..

Bémol : les remboursements. Selon l'Argus, certains concessionnaires font aujourd'hui état d'avances de trésorerie liées à la prime à la conversion fort conséquentes : 300.000 euros, voire 600.000 euros pour certains groupes. Et le dispositif ne semble pas mieux fonctionner pour les particuliers qui sont contraints de réaliser leur demande de prime eux-mêmes. Un député s'était emparé du sujet pointant du doigt un service engorgé.

S'il y a embouteillage, c'est en réalité la conséquence d'un autre problème, celui des cartes grises. Les plateformes en ligne liées au certificat d'immatriculation sont au mieux embouteillés, au pire défaillantes. On en a beaucoup parlé. Jusqu'à 400.000 dossiers bloqués. Cela induit des retards dans la fourniture de divers documents comme le certificat de destruction par exemple. Un sésame indispensable pour obtenir le versement de la prime à la conversion.

La cerise sur le capot

À Rafael Nadal, qui donnera le départ des 24 heures du Mans le 16 juin prochain à 15 heures. 60 voitures au départ pour cette 86e édition. Les 24 heures qui ont toujours des stars pour lancer la course. En 2016, Brad Pitt avait donné le coup d'envoi de la plus célèbre course d’endurance au monde.