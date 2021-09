Primaire écologiste : Batho et Piolle ne donneront pas de consigne de vote

Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Éric Piolle, 4 des 5 candidats à la primaire d'EELV

Pas de consignes de vote. C'est ce qu'ont annoncé deux des trois candidats éliminés au premier tour de la primaire d'Europe Écologie les Verts ce dimanche 19 septembre, en vue du second tour qui aura lieu du 25 au 28 septembre prochain. Il opposera Yannick Jadot, arrivé en tête avec 27,70% des suffrages et Sandrine Rousseau, qui a terminé deuxième avec 25,14% des votes.

La députée Delphine Batho, elle, arrivée en troisième position avec 22,32% des suffrages, a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne donnerai pas de consigne de vote : "Pour le second tour, les électrices et les électeurs qui ont voté pour le projet alternatif de la décroissance feront librement leur choix", a-t-elle écrit dans un communiqué.

C'est le cas également pour Éric Piolle, décevant quatrième avec 22,29% : "L'écologie sort grandie de ces débats", s'est-il néanmoins félicité. Il a insisté sur le besoin d'une écologie qui "s'ouvre aux aspirations des Français", en particulier de "la jeunesse et des milieux populaires". En bon dernier avec 2,35%, Jean-Marc Governatori ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.