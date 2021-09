Présidentielle : "Les Français sont prêts à élire une femme", selon une politologue

Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse... Parmi les candidatures les plus discutées de l'élection présidentielle de 2022 figurent plusieurs femmes. Une situation nouvelle, alors que la présidence a toujours été tenue par des hommes, et que deux femmes seulement (Ségolène Royal en 2007 et Marine Le Pen en 2017) sont déjà parvenus à se hisser au second tour, en vain.

Cette absence de femmes au sommet de l'État est davantage le fruit d'un rejet de responsables politiques que d'un manque de volonté de la population, analyse la politologue Mariette Sineau au micro de RTL : "les Français sont très prêts à élire une femme. Il y a un grand écart entre l'antiféminisme des élites politiques, et le très grand féminisme de l'opinion publique".

Pour appuyer son propos, la chercheuse cite un sondage de 2020 d'Harris Interactive réalisé pour RTL, qui indiquait que 70% "souhaitaient" des Français voir une femme présidente. "C'est une évolution spectaculaire des représentations, souligne-t-elle. En 1974, 69% des FR étaient opposés à ce qu'une femme soit présidente de la République".

Sur l'absence de femmes à des postes à hautes responsabilités, Mariette Sineau souligne la "misogynie" des "hommes de partis", rappelant le "déchaînement" qu'a subi Édith Cresson de 1991 à 1992 à Matignon.