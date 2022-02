Présidentielle 2022 : Stéphane Ravier, ténor marseillais du RN, rejoint Eric Zemmour

La nouvelle était attendue mais elle sonne comme un coup de tonnerre pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Stéphane Ravier, sénateur du parti, conseiller municipal à Marseille et cadre du RN, a annoncé ce dimanche 13 février qu'il quittait le camp de Marine Le Pen pour soutenir Eric Zemmour. "Ces 15 derniers jours, il y a plein d'images qui me sont venues en tête, mes premiers tractages, ma première adhésion en 1991", a-t-il raconté sur CNews.

Dans la foulée, il a enchaîné afin d'expliquer sa défection au RN pour rejoindre Reconquête ! "Je me souviens pourquoi je suis rentré. J'avais des idées et des convictions, elles ne sont plus portées par Marine Le Pen mais par Eric Zemmour", a déclaré Stéphane Ravier.

"Je vais soutenir Eric Zemmour", a-t-il formalisé, en désignant l'ex-polémiste comme "le vrai rassembleur". "Je quitte le Rassemblement national", a confirmé le sénateur, précisant néanmoins que son parrainage à la présidentielle irait à Marine Le Pen, justifiant un "solde de tout compte".