Présidentielle 2022 : Roussel se justifie après avoir hésité à classer Staline comme son "camarade"

Peut-on hésiter sur le bilan de Staline en URSS ? "Archi pas, Staline est responsable de nombreux morts et des goulags quand il était a pouvoir", a répondu Fabien Roussel à Yves Calvi sur RTL ce 23 mars.

Fabien Roussel s'est justifié sur RTL après avoir hésité à classer Staline comme son "camarade" dans l'émission Au Tableau. "Comme j'étais devant des enfants, j'ai aussi rappelé que Staline, au lendemain de la guerre, avant Churchill et Roosevelt et le général de Gaulle, ont fait partie de ceux qui ont réussi à éliminer le nazisme. Ça a été une bataille mondiale, donc j'ai rappelé ce fait. C'est comme ça qu'on me l'a enseigné dans les livres d'histoires" a-t-il expliqué. Il a affirmé qu'"au regard de l'histoire aujourd'hui, c'est criminel qui a été responsable de millions de morts dans son pays et contre son peuple."

Kim Jong-Un "pas camarade", Fidel Castro "camarade", Staline entre les deux

Après avoir classé le dictateur Nord-Coréen Kim Jong-Un dans la catégorie "pas camarade" et Fidel Castro dans la catégorie "camarade", Fabien Roussel a dû classer Joseph Staline dans l'une de ces deux cases. L'ancien dirigeant de l'URSS fait-il partie de ses camarades ? Le candidat communiste à l'élection présidentielle a hésité avant de le classer entre les deux catégories, puis de le mettre avec Kim Jong-Un dans la catégorie "pas camarade".



"D'un côté, il a participé à la libération de l'Europe contre les nazis, de l'autre il a été responsable de millions de morts dans son pays avec la création des goulags. Je ne sais pas où le mettre..." a-t-il estimé devant les écoliers, étonnés. "Vous avez hésité à le mettre en camarade" s'est exclamé un élève, tandis qu'un autre a rappelé qu'"il a tué des gens !"