Présidentielle 2022 : qui sont les nouveaux inscrits sur les listes électorales ?

Jeudi 24 mars, l'Insee a révélé que le nombre d'inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielle et législatives s'élève à... 48,7 millions d'électeurs. Soit près de 856.000 inscrits en plus depuis les dernières élections régionales et départementales de 2021. Au total, 95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales.



D'après l'Insee, près de 4 millions d'électeurs de Français "ont fait une démarche volontaire d'inscription sur une liste électorale, le plus souvent à la suite d'un déménagement." Parmi ces 4 millions nouveaux électeurs, 2,2 millions ont fait leur démarche d'inscription en ligne, "soit 55 %, une part plus élevée que l’année précédente" qui s'élevait à 35% précise l'Insee. En début d'année, "le rythme d’inscriptions s’est accéléré : 2,8 millions ont eu lieu depuis le 1er janvier 2022, dont 1,6 million par Internet".



La "quasi-totalité des 18-30 ans" est inscrite sur les listes électorales

Selon l'Insee, la "quasi-totalité des adultes" de 18 à 30 ans est inscrite sur une liste électorale, notamment grâce à la procédure d'inscription automatique des jeunes dès leur majorité.



Le taux d'inscrits est plus faible entre 35 et 49 ans, parce qu'"après un déménagement, tous les électeurs ne se réinscrivent pas sur la liste de leur nouvelle commune" précise l'Insee. Au-delà de 50 ans, le taux d'inscription augmente jusqu'à 79 ans avant de diminuer ensuite pour les 80 ans et plus.

Plus de femmes que d'hommes sont inscrites sur les listes électorales

Enfin, l'Insee a observé qu'il y avait plus de femmes que d'hommes inscrites sur les listes électorales cette année. Au total, le nombre de femmes inscrites s'élève à environ 24 millions, contre près de 22 millions d'hommes inscrits.