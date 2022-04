Présidentielle 2022 : Pour Lionel Jospin, "Emmanuel Macron a joué avec le feu"

"Il a tout fait pour que se reproduise le face-à-face ultime avec l’extrême droite qu’il jugeait plus aisée à vaincre", a déclaré Lionel Jospin, Premier ministre de juin 1997 à mai 2002, dans les colonnes du Parisien ce lundi 25 avril.

Réélu avec 58,54% des voix exprimées, Emmanuel Macron a été l'objet de critiques et "a joué avec le feu et il s'y serait brûlé sans le vote responsable de ses adversaires républicains", selon la figure du Parti socialiste. La disparition - dans les urnes - des deux partis que sont le Parti socialiste et les Républicains crée un "destruction de notre système politique", toujours selon Lionel Jospin, ce qui l'inquiète.

À gauche, alors que Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième au premier tour de la présidentielle avec 21,95% des voix, l'heure est aux législatives. Fidèle au PS, Lionel Jospin a estimé qu'"il serait sûrement positif pour lui de participer à un accord électoral de toute la gauche", mais il ne faudrait pas se faire "écraser". Sans réaction claire de son ancien parti, il craint clairement une "disparition".