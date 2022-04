Présidentielle 2022 : peut-on encore faire procuration ?

Les Français sont appelés une nouvelle et dernière fois aux urnes dimanche 24 avril pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et ainsi désigner le neuvième président de la Ve République. Le scrutin ne tombe cependant pas au meilleur moment pour de nombreuses familles, puisque les trois zones seront en vacances à cette date. Si vous avez prévu de partir en vacances, une solution : la procuration.

En cas d'impossibilité de vous rendre dans votre bureau de vote dimanche, vous avez encore la possibilité de désigner un proche de confiance de glisser le bulletin dans l'urne à votre place. Pour donner procuration, vous pouvez remplir un formulaire en ligne, sur le site internet du gouvernement MaProcuration, avant de vous rendre physiquement dans une gendarmerie, un commissariat ou un consulat pour faire valider votre demande.

Il est également possible de télécharger et imprimer ce formulaire chez vous, ou encore de le remplir directement dans l'un des établissements cités ci-dessus. Attention, vous n'avez plus que quelques heures pour le faire, puisque ce service fermera samedi dans la journée, veille du scrutin. Il est cependant conseillé de le faire au plus tôt afin que la mairie puisse recevoir et prendre en compte la procuration à temps.