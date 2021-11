Présidentielle 2022 : Marine Le Pen est l'invitée du Grand Jury dimanche

La "levée" de l'obligation vaccinale des soignants contre le coronavirus et du passe sanitaire. Voici la demande formulée par Marine Le Pen. La candidate Rassemblement national à l'élection présidentielle évoque des "contraintes" qui "n'ont pas de sens". Elle suggère "d'apprendre à vivre avec ce virus".

"La vaccination est utile pour empêcher les formes graves du Covid, mais la vraie question c'est : 'Est-ce qu'elle peut empêcher la circulation du virus ?'. Aujourd'hui la réponse est non, donc à quoi sert le passe, à part laisser la population sous une forme de contrainte inutile et disproportionnée ?", a-t-elle demandé.

Quant à la troisième dose de vaccin, elle a considéré que "chacun doit être libre de la faire ou non" et que "c'est à chaque personne de déterminer le bénéfice-risque pour elle d'être vaccinée". Si elle était élue, elle "suspend(rait) la suspension des soignants et de tous ceux qui travaillent car ça ne sert strictement à rien et on a besoin de soignants".

"Pour le reste, on se lave les mains, très bien parfait, pas de problème, on met un masque dans les endroits où il y a du monde, pas à l'extérieur, pour le reste on lève toutes ces contraintes qui en réalité manifestement ne servent à rien", a-t-elle insisté.

>> La candidate RN à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, est l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 28 novembre. Posez-lui vos questions dans les commentaires de cet article, elle y répondra en direct à partir de 12 heures.