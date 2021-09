Citoyen franco-allemand, l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit vient de voter dans le cadre des élections législatives outre-Rhin, et tourne à présent son regard vers la présidentielle dans l'Hexagone. En Allemagne, son vote s'est porté vers sa famille politique historique : les Verts. En France, cependant, il pourrait de nouveau soutenir Emmanuel Macron, explique-t-il au micro de RTL ce vendredi 24 septembre.

"Macron, c'est possible. Yannick Jadot, c'est possible", a confirmé celui qui avait déjà apporté son soutien à l'actuel président dès le premier tour en 2017. En cas de victoire de Sandrine Rousseau au second tour de la primaire écologiste, dont le résultat sera connu ce dimanche 26 septembre, Daniel Cohn-Bendit ne s'engage pas à soutenir son ancien mouvement. "On verra", balaye-t-il. À ce stade, il juge qu'Emmanuel Macron est "le meilleur président, vu l'offre politique".

Outre les écologistes et Emmanuel Macron, Daniel Cohn-Bendit juge sévèrement deux autres possibles candidats à l'élection présidentielle : Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Le premier est un "raciste" aux propos "aberrants, terribles, horribles". Le second "n'a aucune idée moderne ou intéressante pour la France".