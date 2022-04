Présidentielle 2022 : les professions de foi sont aussi disponibles en ligne

La distribution des professions de foi des candidats à l'Élysée électoraux a commencé il y a déjà une semaine. Ces documents électoraux seront envoyés jusqu'au 9 avril prochain. Si vous ne les avez pas encore reçues, les professions de foi sont d'ores et déjà disponibles en ligne sur le site de la CNCCEP en version écrite et audio pour les malvoyants. Les déclarations des candidats sont aussi disponibles en version "facile à lire et à comprendre" (FALC) à destination des personnes en situation de handicap ou toute autre personne qui auraient des difficultés de compréhension.

Pour chaque candidat, les professions de foi sont à retrouver ici :

- la profession de foi de Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) ;

- la profession de foi de Fabien Roussel (Parti communiste français) ;

- la profession de foi d'Emmanuel Macron (La République en marche) ;

- la profession de foi de Jean Lassalle (Résistons!) ;

- la profession de foi de Marine Le Pen (Rassemblement national) ;

- la profession de foi d'Éric Zemmour (Reconquête!)

- la profession de foi de Jean-Luc Mélenchon (Union populaire)

- la profession de foi d'Anne Hidalgo (Parti socialiste)

- la profession de foi de Yannick Jadot (Europe écologie les verts) ;

- la profession de foi de Valérie Pécresse (Les Républicains) ;

- la profession de foi de Philippe Poutou (NPA - anticapitaliste) ;

- la profession de foi de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).

Un préavis de grève déposé par les syndicats de La Poste

Après le "fiasco sans précédent" des dernières élections régionales et départementales de 2021, l'État a choisi de laisser la société privée Adrexo de côté et de ne recourir qu'à un seul prestataire pour la présidentielle : la Poste. La distribution des tracts électoraux dans les boîtes aux lettres lui revient donc entièrement.

Mais des syndicats de la Poste ont déposé des préavis de grève du 4 au 9 avril pour perturber la distribution des documents électoraux. La distribution des professions de foi constitue, selon eux, une "surcharge de travail" et ils appellent à une "compensation forfaitaire" d'après des propos rapportés par Le Parisien.

Dans un communiqué, les syndicats contestent le fait que la Poste empoche "la coquette somme de 83,3 millions d'euros hors taxes [...] Et peut-être même plus" alors que le facteur gagnerait "zéro euro supplémentaire ou presque" car la Poste a décidé cette année d'intégrer les enveloppes électorales "à la tournée avec le reste du courrier" pour que les distributeurs ne fassent pas d'heures supplémentaires.

S'ils ne sont pas acheminés par voie postale, les tracts électoraux sont heureusement facilement accessibles sur Internet. Ils permettent aux candidats de présenter les mesures phares de leur programme. Mais pour connaître et comparer plus précisément les propositions de chaque candidat par thématique, rendez-vous sur le comparateur de programme de RTL.