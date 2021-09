Présidentielle 2022 : la campagne est-elle en train de se radicaliser ?

À 200 jours du premier tour de la présidentielle 2022, coup de projecteur sur cette campagne. Immigration, écologie, sécurité, pouvoir d’achat... les sujets ne manquent pas, mais on a tous l’impression que le débat est en train de se radicaliser en tout cas sur certaines questions. Pour en parler, Jean-Yves Camus directeur de l’Observatoire des radicalités politiques était l’invité de RTL ce mercredi 22 septembre.

"L’élection présidentielle, des fois, a été beaucoup plus violente qu’aujourd’hui. Moi j’ai voté pour la première fois en 1980 et cette élection présidentielle qui a vu la victoire de la gauche avec à l'époque le parti communiste associé à la candidature de François Mitterrand, a été très violente. On nous promettait le passage au communisme, on nous promettait les chars soviétiques", se rappelle le politologue.

"Donc il faut savoir raison garder, aujourd’hui on a une campagne où certains sujets, l’immigration, la sécurité, l’assimilation, l’islam, sont vus par certains candidats de manière assez radicale. On a une gauche radicale qui s’exprime également sur les sujets économiques et sociaux en demandant de la rupture", souligne-t-il. Mais selon lui, "on a une campagne qui reste tout de même pour l’instant dans le cadre d’une expression démocratique parfaitement normale".