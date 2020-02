publié le 14/02/2020 à 06:30

À 37 ans, Joachim Son-Forget possède un parcours riche et atypique : radiologue en Suisse, chercheur, amateur de clavecin, député élu en 2017 représentant les Français de Suisse et du Liechtenstein, ex-membre de LaREM, et maintenant donc, candidat à la présidentielle. Considéré comme discret par ses pairs, comme le confiait la députée Martine Wonner à Libération, il avait pourtant fait parler de lui en 2018 pour des tweets sexistes dirigés contre la sénatrice EELV Esther Benbassa et mettant en cause son maquillage.

Il avait ensuite démissionné du groupe LaREM afin d'échapper à des sanctions pour rejoindre le groupe UDI-Agir dont il est aussi parti en décembre 2019, siégeant depuis chez les non-inscrits.

Proche d'Emmanuel Macron qui disait de lui en 2018 : "C'est un mec génial, proche du génie", selon France Inter, ils se sont rencontrés en 2016. Dès cette date, les deux hommes se sont appréciés et Joachim Son-Forget a lancé le mouvement En Marche en Suisse. Un soutien des premiers temps donc, avant une rupture qui n'a pas empêché le député de réaffirmer son soutien à Emmanuel Macron plusieurs fois.

Après avoir voulu lancer une liste aux élections européennes de 2019 avec un parti baptisé "Je suis Français et Européen", un nom tiré des initiales de Joachim Son-Forget, le député a fondé son parti politique "Valeur Absolue" à l'occasion du lancement de sa candidature pour la présidentielle.

Une vraie amitié avec Alexandre Benalla

Il a, en parallèle de toutes ces activités, continué à tweeter très fréquemment, n'hésitant pas à répondre directement à des utilisateurs et à prendre position sur les sujets les plus divers. Revendiquant une liberté de parole à toute épreuve et n'hésitant pas à s'afficher par exemple avec Marion Maréchal, Joachim Son-Forget a trouvé par le biais de Twitter un moyen de communication direct qui rappelle Alexandre Benalla, autre phénomène de la scène publique française dont il est proche.

Le député a ainsi tenté d'obtenir un badge d'accès à l'Assemblée nationale fin janvier pour Alexandre Benalla, en tant que collaborateur bénévole, une demande refusée au nom des activités de "lobbying" désormais menées par Alexandre Benalla.

La relation entre les deux hommes est si forte que Joachim Son-Forget a annoncé vouloir construire "un projet présidentiel" avec l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron dans l'émission Touche pas à mon poste du 12 février.